Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina

Si chiude definitivamente la telenovela che ha accompagnato l'estate di Tanner Tessmann. Il centrocampista statunitense era stato prima promesso sposo dell'Inter e poi della Fiorentina ma entrambi i c...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2024 18:51

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