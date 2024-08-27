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Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina

Si chiude definitivamente la telenovela che ha accompagnato l'estate di Tanner Tessmann. Il centrocampista statunitense era stato prima promesso sposo dell'Inter e poi della Fiorentina ma entrambi i c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 18:51
Si chiude la telenovela Tessmann: è ufficiale al Lione dopo il trasferimento saltato alla Fiorentina -
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Si chiude definitivamente la telenovela che ha accompagnato l'estate di Tanner Tessmann. Il centrocampista statunitense era stato prima promesso sposo dell'Inter e poi della Fiorentina ma entrambi i club hanno deciso di puntare su altri obiettivi dopo le richieste considerate troppo elevate da parte degli agenti del calciatore, ormai ex Venezia, per portare a termine l'operazione. Tessmann passa quindi dal Venezia al Lione per circa 6 milioni di euro: questa la cifra che la società francese verserà nelle casse dei veneti per il classe 2001, che ha firmato un contratto di 5 anni.

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