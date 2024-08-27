Romano: "L'Everton ha chiesto informazioni per Amrabat. L'operazione è difficile"

Secondo l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, oltre all'offerta del Fenerbahce si è fatto avanti l'Everton nella corsa a Sofyan Amrabat. Il club inglese avrebbe chiesto informazioni per il cent...

Secondo l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, oltre all'offerta del Fenerbahce si è fatto avanti l'Everton nella corsa a Sofyan Amrabat. Il club inglese avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista della Fiorentina nella giornata di oggi ma l'operazione appare comunque difficile sia per le posizioni del club Viola e anche per le tempistiche. Lo riporta Inside Futbol.

IL DIFENSORE ARGENTINO E' ATTESO IN CITTA' NELLE PROSSIME ORE PER LE VISITE

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