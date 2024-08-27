Dall'Argentina, Moreno sarà a Firenze giovedì per visite mediche e firma con la Fiorentina

La Fiorentina ha il suo nuovo difensore: Matias Moreno atteso in città entro giovedì per le visite mediche di rito

Come riporta il giornale argentino La Voz, la Fiorentina ha chiuso per il difensore del Belgrano Matias Moreno (per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro con una percentuale sulla rivendita) e sarà a Firenze nella giornata di giovedì per sostenere le visite mediche di rito ed unirsi al gruppo di mister Raffaele Palladino fin da subito.

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