Dall'Argentina, Moreno sarà a Firenze giovedì per visite mediche e firma con la Fiorentina
La Fiorentina ha il suo nuovo difensore: Matias Moreno atteso in città entro giovedì per le visite mediche di rito
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 18:16
Come riporta il giornale argentino La Voz, la Fiorentina ha chiuso per il difensore del Belgrano Matias Moreno (per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro con una percentuale sulla rivendita) e sarà a Firenze nella giornata di giovedì per sostenere le visite mediche di rito ed unirsi al gruppo di mister Raffaele Palladino fin da subito.
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