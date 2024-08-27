Le cifre di Adli alla Fiorentina: prestito oneroso di 1,5 milioni, diritto a 10 milioni e 10% futura rivendita
Adli è il colpo della Fiorentina a centrocampo, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 17:52
Adli è un nuovo giocatore della Fiorentina, il centrocampista classe 2000 francese arriva dal Milan e farà domani le visite mediche a Firenze. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, queste sono le cifre dell'acquisto a centrocampo della società viola: "Adli alla Fiorentina, le cifre: al Milan 1,5 milioni di prestito oneroso, 10 milioni per il diritto di riscatto e 10 per cento sulla plusvalenza da eventuale rivendita"
LE ULTIME DI MERCATO DI PEDULLA SULLA FIORENTINA
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