Pedullà: "Adli a un passo, Gosens offerto. Moreno grandissimo colpo, nessun offerta concreta per Ikoné"

Come di consueto durante il calciomercato, è il momento delle pillole di mercato sulla Fiorentina a cura di Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì, dalle 14.00 alle 15.30, l’esper...

Come di consueto durante il calciomercato, è il momento delle pillole di mercato sulla Fiorentina a cura di Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì, dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di mercato approfondirà i temi più rilevanti riguardanti le trattative del club viola. Le sue parole:

GOSENS "Gosens nelle ultime due settimane è stato accostato a tutte. Il famoso quinto diventerebbe un plus, a me risulta che sia andata "Ti interessa Gosens? No, ciao". C'è una spiegazione tattica e coinvolge anche Kostic, la prestazione di Parisi, i rapporti ambientali, la gestione di Nico. Gosens non è mai stata una trattativa".

KOSTIC "Sta valutando altre ipotesi, spera di andare in Premier. È come la storia di Bonaventura".

ADLI "La Fiorentina è a un passo. Mi risulta che nella notte sia stato un accordo con il ragazzo e ora si sta andando a chiudere l'operazione con il Milan. Siamo sotto la doppia cifra, penso di sì. Ma le cifre le darò con calma. Aveva due offerte dell'Arabia, ma non voleva andarci. È un grande colpo, prestito con diritto che può diventare obbligo. Milan e Fiorentina dovevano parlare un'ora fa per sistemare le cifre, ma era importante che lui sciogliesse le riserve".

MORENO "Per me Moreno è un grandissimo colpo. Un mese fa avevo fatto una promessa a un mio amico intermediario che non ne avrei parlato. È stato proposto dall'Udinese che lo aveva promosso da tutti gli scouting, è stato seguito 4 mesi ma la situazione era legata a Bijol. È stato proposto al Verona, anche loro lo avevano promosso. È stato proposto all'Atalanta, anche loro lo avevano promosso ma cercavano un profilo più pronto come il difensore del Leverkusen. È stato proposto anche al Lecce. Mi dicono che è un simil Bastoni, viene da una grande scuola come il Belgrano che ha proposto prima Romero che è andato a 55 milioni al Tottenham, mi dicono che deve essere lavorato sulla tattica. Mi sembra un'operazione intelligente per completare il pacchetto. Mi dicono che ha tutte le caratteristiche per imporsi in Italia e diventare una futura plusvalenza. Operazione da 4,5-4,7 più bonus o una percentuale sulla futura rivendita".

DIFENSORE "Se ci sarà un altro difensore? Non lo so, ma se ci sarà proveremo a farci trovare pronti".

MERCATO "Mi aspetto qualche altra giocata oltre Moreno e Adli. Mi aspetto qualche giocata in tutti i settori del campo".

KAYODE "Prestito leggermente oneroso di un milione circa più 21-22 milioni per il 50-60% delle presenze. Con tutto il rispetto per il Brentford, ma non è una pista percorribile. Kayode è fuori al 100% dal mercato? No, ma non ci sono le condizioni per una formula del genere. Servono almeno 1-2 milioni in più e condizioni più semplici. Esattamente come aveva fatto l'Aston Villa, ma serve qualche milione in più. Dovrebbe arrivare una di quelle offerte irrinunciabili dalla Premier. Ad oggi, però, non dirà mai che non si farà".

AMRABAT "Nella notte il Fenerbahce ha proposto un diritto di riscatto. Ma a queste condizioni non si farà. Che il Fenerbahce cerchi qualcosa in quel ruolo lo do al 100%, che sia un obiettivo di Mourinho lo do al 100%. Non ci sono scambi in vista, la Fiorentina vuole soldi e con la giusta formula, non prestiti onerosi con diritti di riscatto".

FOLORUNSHO "Lo tengo sullo sfondo. Può essere un nome per tutti se la Lazio non trova l'incastro o se il Napoli non concede il prestito con diritto di riscatto. La Lazio non ha formalizzato l'offerta come vorrebbe il Napoli, prestito con diritto che diventa obbligo come vuole il Napoli. Perché? Perché pensa che il Napoli possa darlo in prestito con diritto di riscatto alla fine. In fondo sono tutti esuberi di Antonio Conte. È una partita aperta, lui vuole la Lazio. È una cosa che dobbiamo tenere sotto controllo".

BIANCO "Ieri la Fiorentina ha rifiutato l'offerta dello Sturm Graz. Ha rifiutato anche il prestito secco, non so se sarà un no definitivo".

IKONÉ "Non ci sono offerte concrete, siamo fermi ai sondaggio della Premier".

QUINTO DI SINISTRA "Avendoci pensato, vedendo la prestazione di Parisi, la cosa è entrata in un vicolo cieco. Poi magari stasera le cose cambieranno".

BARAK "Non ci sono novità".

BREKALO "L'Empoli cerca un esterno offensivo tra Brekalo e Candreva".

BERARDI "Calma piatta per ora, non è arrivata una proposta. Sta completando bene la riabilitazione, potrebbe essere un obiettivo per gennaio. Se sta recuperando bene, aspetterei un altro po'".

PRATI "Scambio con Barak? Prati è un titolare fisso, ha giocato anche ieri. Io con tutto rispetto per Barak, sarebbe un naufragio del Cagliari e un trionfo della Fiorentina. Se prendono Gaetano, probabilmente non prendono Barak".

TMW, PALLADINO VUOLE GOSENS A TUTTI I COSTI. L’OSTACOLO PER LA FIORENTINA È SOLO LA FORMULA

https://www.labaroviola.com/tmw-palladino-vuole-gosens-a-tutti-i-costi-lostacolo-per-la-fiorentina-e-solo-la-formula/265771/