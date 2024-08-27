TMW, Palladino vuole Gosens a tutti i costi. L'ostacolo per la Fiorentina è solo la formula

Gosens è l'esterno sinistro che Palladino ha chiesto, dopo che la Fiorentina ha mollato Kostic adesso l'obiettivo è l'ex Inter e Atalanta

Raffaele Palladino ha chiesto Robin Gosens alla Fiorentina, a tutti i costi. Dopo che è saltata la trattativa per Filip Kostic della Juventus, il tecnico viola ha deciso quale è la sua priorità per la fascia. Il tedesco dell'Union Berlino ha inaugurato la sua stagione con 180 minuti in due partite fra Bundesliga e Coppa di Germania, pareggiando 1-1 con il Magonza e passando il turno contro il Greifswalder.

L'ennesima dimostrazione di avere passato tutti gli infortuni precedenti, visto che nella passata stagione ha giocato 37 partite, segnando 7 gol e fornendo 4 assist, miglior marcatore del club in un'annata tutt'altro che straordinaria dopo avere conquistato la Champions League.

Quello che però deve cambiare è la formula del trasferimento. Perché la Fiorentina è ferma al prestito con diritto di riscatto, mentre l'Union Berlino chiede l'obbligo, per una cifra totale di circa 8 milioni. Il club tedesco non ha intenzione di cambiare le proprie richieste, mentre il Crystal Palace pare abbia battuto in ritirata dopo avere paventato un interesse forte.

Oggi però è una giornata importante, perché sono previsti ulteriori contatti fra le parti. Gosens ha già dato il suo assenso per il trasferimento in Toscana, dopo che l'opzione Torino è naufragata, mentre l'Atalanta è alle prese con la mancata cessione di Bakker. Lo scrive TMW

LA LETTERA DI ADDIO DI NICO GONZALEZ

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