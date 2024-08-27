Nico Gonzalez scrive: "Ero felice, mi sono svuotato per la Fiorentina. Per crescere ho deciso di andare via"

Nico Gonzalez lascia la Fiorentina ed è un nuovo giocatore della Juventus. La lettera di addio del calciatore argentino

Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Juventus, la lettera di addio alla Fiorentina del calciatore argentino:

"Buongiorno, parto ma non potevo farlo in silenzio, voglio dirvi che ERO FELICE in questa città, che ho apprezzato ogni angolo di Firenze, la gratitudine delle persone, la loro gentilezza, mi hanno fatto sentire come uno in più. In qualsiasi professione o lavoro si cerca di fare del proprio meglio per continuare a crescere e questa è la decisione che si prende, nuove sfide mi aspettano ma senza dimenticare il percorso e così lo farò, in questa storia di tre anni mi sono svuotato per prendere la ACF Fiorentina per quanto possibile, eravamo molto vicini a diversi traguardi, lascio in pace con un misto di sensazioni, la gioia di continuare ad avanzare nella mia carriera e la tristezza di lasciare alle spalle questo club e la sua incredibile città, grazie a tutti i miei I compagni che ho condiviso, lo staff medico, gli addetti ai sostegni e lo staff tecnico, i dirigenti e tutti coloro che sono vicini alla squadra, al tifoso dite loro che non li dimenticherò mai e che in un modo o nell'altro tornerò sempre!!"

LA FIORENTINA FA L'ACQUISTO A CENTROCAMPO, ECCO ADLI

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