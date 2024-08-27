Di Marzio: "Adli andrà alla Fiorentina, ha dato l'ok al trasferimento e ora si organizzeranno le visite mediche"

Yacine Adli andrà alla Fiorentina. Dopo il pressing delle ultime ore, la società viola ha ricevuto l'ok definitivo del centrocampista del Milan. Presto un nuovo rinforzo per Raffaele Palladino: Yacine...

Yacine Adli andrà alla Fiorentina. Dopo il pressing delle ultime ore, la società viola ha ricevuto l'ok definitivo del centrocampista del Milan. Presto un nuovo rinforzo per Raffaele Palladino: Yacine Adli ha dato l'ok al trasferimento alla Fiorentina. Il classe 2000 di proprietà del Milan ha accettato la destinazione, ora si organizzeranno le visite mediche. Le due società hanno già raggiunto l'accordo di massima. Lo scrive Di Marzio sul suo sito

FIORENTINA VICINA A MORENO

https://www.labaroviola.com/pedulla-moreno-vicino-alla-fiorentina-per-5-milioni-piu-bonus-o-percentuale-futura-rivendita/265713/