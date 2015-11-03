Notizie Matias Moreno Fiorentina

TMW rivela: "Moreno a un passo dal Levante: Fiorentina ha il controriscatto e garanzie sull'impiego"
07 luglio 2025 16:20
TMW, Palladino ha scelto Pablo Marí come sostituto di Quarta. Anche Moreno nell'operazione?
30 dicembre 2024 19:42
Moreno è arrivato al Viola Park. Visite mediche già fatte a Roma, a breve la firma
29 agosto 2024 17:58
Il difensore Matias Moreno è in viaggio verso l'Italia per firmare con la Fiorentina
28 agosto 2024 18:39
Dall'Argentina, Moreno sarà a Firenze giovedì per visite mediche e firma con la Fiorentina
27 agosto 2024 18:16
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