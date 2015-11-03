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Notizie Matias Moreno Fiorentina

TMW rivela: "Moreno a un passo dal Levante: Fiorentina ha il controriscatto e garanzie sull'impiego"

07 luglio 2025 16:20

TMW, Palladino ha scelto Pablo Marí come sostituto di Quarta. Anche Moreno nell'operazione?

30 dicembre 2024 19:42

Moreno è arrivato al Viola Park. Visite mediche già fatte a Roma, a breve la firma

29 agosto 2024 17:58

Il difensore Matias Moreno è in viaggio verso l'Italia per firmare con la Fiorentina

28 agosto 2024 18:39

Dall'Argentina, Moreno sarà a Firenze giovedì per visite mediche e firma con la Fiorentina

27 agosto 2024 18:16

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