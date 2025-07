TMW rivela: “Moreno a un passo dal Levante: Fiorentina ha il controriscatto e garanzie sull’impiego”

Matias Moreno è sempre più vicino all’addio alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il difensore classe 2003 è a un passo dal trasferimento al Levante, club di seconda divisione spagnola, con la formula che sarà quella del prestito con diritto di riscatto. La società viola ha però inserito anche un controriscatto e soprattutto ha voluto alcune garanzie sull’impiego del calciatore da parte degli iberici.

Previste alcune penali.

La Fiorentina ha infatti voluto inserire nel contratto alcune penali che scatterebbero nel caso in cui il calciatore scendesse in campo per un numero ridotto di presenze, infortuni a parte chiaramente, in modo da poter permettere a Matias Moreno di maturare e di giocare con continuità. Dopo averlo valutato sul campo, dunque, i viola decideranno se continuare a puntare su di lui o meno, sempre che il Levante decida di riscattarlo a fine stagione.

I prossimi passi di Matias Moreno.

Nelle prossime ore il giocatore partirà alla volta della Spagna per svolgere le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul contratto. Successivamente Moreno si metterà a disposizione del suo nuovo club, cercando di trovare la sua dimensione per poi magari far ritorno in Italia per vestire con più fortuna la maglia della Fiorentina.