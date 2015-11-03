Notizie Levante Fiorentina

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Moreno: “Alla Fiorentina ho giocato poco. Futuro? Non dipende da me, qui al Levante sono felice”

28 marzo 2026 09:26

Inizio in salita per Matías Moreno: infortunio dopo 9 minuti al debutto con il Levante

23 luglio 2025 23:12

Moreno saluta Firenze e va al Levante in prestito con diritto. I viola mantengono il controriscatto

11 luglio 2025 12:33

Moreno è atterrato in Spagna, sarà un nuovo giocatore del Levante: "Sono molto felice di essere qui"

10 luglio 2025 11:29

TMW rivela: "Moreno a un passo dal Levante: Fiorentina ha il controriscatto e garanzie sull'impiego"

07 luglio 2025 16:20

Pedullà: "È fatta tra Fiorentina e Levante per Moreno. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni"

05 luglio 2025 23:27

Di Marzio annuncia: "Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto"

03 luglio 2025 22:48

Di Marzio: "Levante ed Espanyol hanno fatto un sondaggio per Moreno della Fiorentina"

24 giugno 2025 10:48

Dalla Spagna, Fiorentina su Bardhi del Levante ma in pole c'è l'Arsenal

28 giugno 2020 18:59

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