Notizie Levante Fiorentina

Moreno: “Alla Fiorentina ho giocato poco. Futuro? Non dipende da me, qui al Levante sono felice”
28 marzo 2026 09:26
Inizio in salita per Matías Moreno: infortunio dopo 9 minuti al debutto con il Levante
23 luglio 2025 23:12
Moreno saluta Firenze e va al Levante in prestito con diritto. I viola mantengono il controriscatto
11 luglio 2025 12:33
Moreno è atterrato in Spagna, sarà un nuovo giocatore del Levante: "Sono molto felice di essere qui"
10 luglio 2025 11:29
TMW rivela: "Moreno a un passo dal Levante: Fiorentina ha il controriscatto e garanzie sull'impiego"
07 luglio 2025 16:20
Pedullà: "È fatta tra Fiorentina e Levante per Moreno. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni"
05 luglio 2025 23:27
Di Marzio annuncia: "Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto"
03 luglio 2025 22:48
Di Marzio: "Levante ed Espanyol hanno fatto un sondaggio per Moreno della Fiorentina"
24 giugno 2025 10:48
Dalla Spagna, Fiorentina su Bardhi del Levante ma in pole c'è l'Arsenal
28 giugno 2020 18:59
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