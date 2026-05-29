Il Ds del Levante afferma: "Vogliamo tenere Moreno con noi, parlerò con la Fiorentina di lui"

Il dirigente spagnolo ha affermato la sua volontà di tenere il difensore sudamericano

Il primo anno in Italia di Matias Moreno non è stato affatto facile: acquistato dalla Fiorentina ad agosto 2024, il difensore uruguaiano ha trovato pochissimo spazio in maglia viola, decidendo così di trasferirsi in prestito al Levante per cercare continuità e dimostrare il proprio valore. Una scommessa decisamente vinta, dato che Moreno si è imposto come l'assoluto protagonista della stagione del club valenciano, trascinandolo alla conquista della salvezza in Liga proprio all'ultima giornata. Un rendimento eccellente che ha subito acceso i riflettori sul suo futuro, ora conteso tra Spagna e Italia attraverso un preciso incastro di mercato: il Levante può infatti riscattare il cartellino del giocatore per 15 milioni di euro, ma la Fiorentina ha mantenuto un diritto di controriscatto a 17 milioni. La volontà degli spagnoli di trattenere il centrale uruguaiano è comunque fortissima, come confermato direttamente in conferenza stampa dal presidente Pablo Sanchez: «Matias è stato un giocatore importante per il Levante, un titolare. In lui abbiamo trovato tanto impegno e grande personalità, è difficile che ci siano tanti altri come lui. Vorremmo tenerlo, mi piacerebbe che continuasse a giocare per noi. Ma devo parlare con la Fiorentina per capire la situazione». Con queste parole, il patron del club valenciano ha espresso chiaramente il desiderio di non privarsi del difensore, annunciando però la necessità di aprire a breve un tavolo di confronto con la dirigenza italiana per fare chiarezza sul suo futuro.