Di Marzio: “Levante ed Espanyol hanno fatto un sondaggio per Moreno della Fiorentina”

Levante ed Espanyol guardano all’Italia per il loro calciomercato. Le due spagnole hanno infatti effettuato un sondaggio per il difensore argentino della Fiorentina Matías Moreno. Il giocatore classe 2003 è finito nel mirino de LaLiga, e in particolare Levante (club neopromosso dalla Segunda División) ed Espanyol sarebbero interessate a portare il giocatore in Spagna con la formula del prestito. In più Moreno gradirebbe anche una meta spagnola, anche se non esclude affatto una permanenza in Italia qualora dovessero presentarsi altre offerte in questi giorni. Arrivato a Firenze a titolo definitivo nell’agosto del 2024, Moreno ha collezionato in tutto 12 presenze tra Serie A e Conference League nella stagione 2024/25. Lo scrive Di Marzio sul suo sito