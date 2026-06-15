La Gazzetta dello Sport titola: "Moreno torna a Firenze ma non per restarci, sarà ceduto in estate"

Il difensore torna dal prestito spagnolo, ma non per far parte del nuovo progetto

Il percorso di Matías Moreno prevede un momentaneo passaggio da Firenze, ma le valigie del difensore argentino sono già pronte per una nuova destinazione. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il centrale ha trascorso l'ultima annata in prestito al Levante, collezionando 29 presenze e offrendo un rendimento decisamente positivo. Nonostante l'ottimo impatto nel campionato spagnolo, il club di Valencia non eserciterà il diritto di riscatto, fissato alla cifra proibitiva di 15 milioni di euro.

Il ventiduenne ha comunque attirato l'attenzione di diversi estimatori in Europa, e lo Strasburgo si è già mosso concretamente, mettendolo nel proprio mirino per rinforzare il reparto arretrato. Dal canto suo, la Fiorentina non ha intenzione di inserirlo nei piani tecnici futuri e valuterà le proposte in arrivo, con l'obiettivo prioritario di formalizzare una cessione a titolo definitivo.

Cresciuto calcisticamente in patria nelle giovanili del Belgrano a Córdoba, Moreno era sbarcato in Toscana nell'estate del 2024 per un investimento vicino ai 5 milioni di euro. Tuttavia, la sua avventura con la maglia della Viola non è mai decollata: dopo il debutto europeo in Conference League, il suo impiego si è limitato a sole 4 apparizioni complessive, spingendo la società a cercare una separazione definitiva in questa finestra di mercato.