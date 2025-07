Moreno è atterrato in Spagna, sarà un nuovo giocatore del Levante: “Sono molto felice di essere qui”

L’ormai ex difensore della Fiorentina Matias Moreno è sbarcato questa mattina a Valencia per iniziare la sua nuova avventura in Spagna. Moreno infatti si è trasferito in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni al Levante, al suo arrivo in Spagna è stato intercettato da Chiringuito Tv, queste le sue parole: “Sono molto felice di essere qui e sono pronto a dare tutto. La primo cosa che spero è che vada tutto bene e che il trasferimento sia completato”

“Estoy muy contento de estar aquí”. ️ Las palabras de Matías Moreno a su llegada a Valencia tras fichar por el Levante. @German_ml23 pic.twitter.com/gSOUHTKI82 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 10, 2025