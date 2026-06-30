Sportmediaset riporta: "Torino, Levante ed Alaves spingono per Amatucci di rientro da Las Palmas"

Il centrocampista viola ha intrigato molte squadre anche spagnole

Dopo un'ottima annata tra le fila del Las Palmas, Lorenzo Amatucci si appresta a fare rientro alla Fiorentina. Il centrocampista non è stato riscattato dal club spagnolo a causa della mancata promozione in Liga, svanita sul più bello durante le semifinali dei playoff. Nonostante il ritorno a Firenze, il classe 2004 vanta già diversi estimatori sul mercato: il Torino si è mosso concretamente ormai da giorni (manifestando interesse anche per il giovane Fortini), ma la concorrenza non manca. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Orazio Accomando, infatti, nelle ultime ore anche Alaves e Levante avrebbero avviato i primi sondaggi per raccogliere informazioni sul calciatore.