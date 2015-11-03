Notizie Las Palmas Fiorentina

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Amatucci: "La scelta del Las Palmas l'ho fatta con un po' di incoscienza, ma qui sto benissimo"

24 marzo 2026 12:14

Amatucci sta conquistando la Spagna: è il faro del Las Palmas a -2 dalla vetta della Serie B spagnola

12 novembre 2025 12:27

In Spagna sono tutti pazzi di Amatucci. L'ex centrocampista viola sta brillando al Las Palmas

01 ottobre 2025 18:48

Amatucci incanta in Spagna: tifosi impazziti per lui e grandissime prestazioni. Si è preso il Las Palmas

18 settembre 2025 12:46

Amatucci si presenta al Las Palmas: "In Spagna i giovani hanno più possibilità di emergere"

25 luglio 2025 17:36

Ufficiale, Amatucci in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas. Rinnovo e controriscatto per la Fiorentina

20 luglio 2025 17:47

Jesè Rodriguez rivela: "Nel 2017 vicino all'Italia, ricevuto offerta importante della Fiorentina"

06 giugno 2022 17:07

Boateng ancora senza una sistemazione. E' stato offerto allo Spezia, no dei liguri

17 settembre 2020 16:07

Pres. Las Palmas su Boateng: "Ci piacerebbe averlo ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre possibilità"

12 settembre 2020 16:41

Boateng in uscita, oltre al Verona c'è anche una pretendente spagnola: il Las Palmas

09 settembre 2020 15:19

Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese

19 ottobre 2017 12:45

Il Chievo Verona vuole Giuseppe Rossi, sul centravanti anche Las Palmas e Alaves. Pepito vuole ripartire dopo l'infortunio

18 ottobre 2017 15:12

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