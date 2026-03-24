Amatucci: “La scelta del Las Palmas l’ho fatta con un po’ di incoscienza, ma qui sto benissimo”

Lorenzo Amatucci, giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina e in prestito al Las Palmas ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio:

“La scelta del Las Palmas? All’inizio c’è stata un po’ di incoscienza, sogno da sempre di giocare nel Barcellona ma qui sono felice e rifarei tutto. A Gennaio ho fatto il mio primo bagno, i tifosi vengono in 20mila allo stadio e sono caldissimi. Non è vero che in Italia non fanno giocare i giovani, solo che devi essere già pronto e al top, qui è diverso. Qui le società hanno meno soldi, non possono permettersi tanti calciatori, quindi puntano sui giovani per valorizzarli e rivenderli. In Spagna ci si allena negli spazi stretti, ci ho messo un po’ per abituarmi.