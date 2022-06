Jesè Rodriguez rivela: “Nel 2017 vicino all’Italia, ricevuto offerta importante della Fiorentina”

Jesè Rodriguez, giocatore del Las Palmas ed ex obiettivo di mercato viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW durante la quale ha parlato di un suo possibile approdo alla Fiorentina durante l’estate del 2017. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

Era l’estate 2017, quando lo Stoke City beffò all’ultimo la Fiorentina di Corvino. Ci conferma che è stato molto vicino all’Italia?

“È vero, ho avuto delle offerte importanti dall’Italia ma alla fine ho preso altre decisioni. In questi anni ho vestito la maglia di alcuni fra i più prestigiosi club del mondo e ho vinto trofei come LaLiga, la Copa del Rey, la Ligue 1, la Supercoppa francese, la Champions, la Supercoppa europea, il Mondiale per club… Oggi preferisco guardare avanti, senza pensare a cosa avrei potuto fare di diverso”.