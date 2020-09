Boateng in uscita, oltre al Verona c’è anche una pretendente spagnola: il Las Palmas

Come è ormai noto, Kevin-Prince Boateng è in uscita. Con molta probabilità saluterà Firenze in questa sessione di mercato: è il sogno dell’ Hellas Verona in cerca di un giocatore di esperienza per rinforzare il reparto offensivo, ma nelle ultime ore pare che dalla Spagna si sia fatta avanti un’altra pretendente.

Come riporta su suo account Twitter il giornalista Juan Francisco Cruz di cope.es, il Las Palmas, squadra per cui Boateng ha giocato nella stagione 2016/17, sarebbe una estimatrice dell’ex Milan e Sassuolo e perciò avrebbe portato avanti i contatti per farlo ritornare in Spagna.