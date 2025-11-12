Amatucci sta conquistando la Spagna: è il faro del Las Palmas a -2 dalla vetta della Serie B spagnola

In questo momento buio per la Fiorentina c'è un tesserato viola che sta facendo sognare i propri tifosi. Si tratta di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 in prestito al Las Palmas. Squadra de...

In questo momento buio per la Fiorentina c'è un tesserato viola che sta facendo sognare i propri tifosi. Si tratta di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 in prestito al Las Palmas. Squadra delle canarie che lo scorso anno è retrocessa in Serie B e che adesso sogna l'immediato ritorno in Liga. Amatucci dopo due prestiti sfortunati alla Ternana e alla Salernitana adesso si sta imponendo in Spagna.

Titolarissimo con 12 partite da titolare su 12 ha raccolto fin qui 1057 minuti per una media di 88 minuti a partita. Il terzo calciatore più impiegato del club. Amatucci gioca mediano nel 4-2-3-1 della squadra canaria e offre prestazioni da vero tuttocampista. 68 palloni toccati a partita, 88% di precisione nei passaggi ed il primo per passaggi riusciti in tutto il campionato. Primo nel club per passaggi in profondità (8) e secondo giocatore del campionato con più dribbling. Ma nonostante la stazza fa anche un ottimo lavoro difensivo, 1° per duelli vinti tra i mediani in campionato, 1° nel club per contrasti e per palloni recuperati.

I tifosi del Las Palmas sono impazziti per lui e basta fare una breve ricerca sui social per capire quanto è apprezzato. In molti sottolineano la sua capacità difensive abbinate alla pulizia degli interventi. Infatti ancora non è mai stato ammonito. Ma quello che descrive meglio il suo gioco è il coro che cantano i tifosi allo stadio: "Amatucci ay que rico, mira que bien mueve al equipo". Che si può tradurre in "Amatucci che carino, guarda come muove bene la squadra." Insomma Amatucci è il vero metronomo del Las Palmas, squadra che con 23 punti è a -2 dalla vetta e sogna la promozione in Liga