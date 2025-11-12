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Amatucci sta conquistando la Spagna: è il faro del Las Palmas a -2 dalla vetta della Serie B spagnola

In questo momento buio per la Fiorentina c'è un tesserato viola che sta facendo sognare i propri tifosi. Si tratta di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 in prestito al Las Palmas. Squadra de...

A cura di Andrea Pagni
12 novembre 2025 12:27
Amatucci sta conquistando la Spagna: è il faro del Las Palmas a -2 dalla vetta della Serie B spagnola -
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In questo momento buio per la Fiorentina c'è un tesserato viola che sta facendo sognare i propri tifosi. Si tratta di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 in prestito al Las Palmas. Squadra delle canarie che lo scorso anno è retrocessa in Serie B e che adesso sogna l'immediato ritorno in Liga. Amatucci dopo due prestiti sfortunati alla Ternana e alla Salernitana adesso si sta imponendo in Spagna.

Titolarissimo con 12 partite da titolare su 12 ha raccolto fin qui 1057 minuti per una media di 88 minuti a partita. Il terzo calciatore più impiegato del club. Amatucci gioca mediano nel 4-2-3-1 della squadra canaria e offre prestazioni da vero tuttocampista. 68 palloni toccati a partita, 88% di precisione nei passaggi ed il primo per passaggi riusciti in tutto il campionato. Primo nel club per passaggi in profondità (8) e secondo giocatore del campionato con più dribbling. Ma nonostante la stazza fa anche un ottimo lavoro difensivo, 1° per duelli vinti tra i mediani in campionato, 1° nel club per contrasti e per palloni recuperati.

I tifosi del Las Palmas sono impazziti per lui e basta fare una breve ricerca sui social per capire quanto è apprezzato. In molti sottolineano la sua capacità difensive abbinate alla pulizia degli interventi. Infatti ancora non è mai stato ammonito. Ma quello che descrive meglio il suo gioco è il coro che cantano i tifosi allo stadio: "Amatucci ay que rico, mira que bien mueve al equipo". Che si può tradurre in "Amatucci che carino, guarda come muove bene la squadra." Insomma Amatucci è il vero metronomo del Las Palmas, squadra che con 23 punti è a -2 dalla vetta e sogna la promozione in Liga

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