Il Chievo Verona vuole Giuseppe Rossi, sul centravanti anche Las Palmas e Alaves. Pepito vuole ripartire dopo l'infortunio

Nonostante la sfortuna ne abbia condizionato pesantemente la carriera, Giuseppe Rossi non si arrende ed è pronto a ripartire per l'ennesima volta. A dicembre si riprenderà dal quarto infortunio ai leg...

Nonostante la sfortuna ne abbia condizionato pesantemente la carriera, Giuseppe Rossi non si arrende ed è pronto a ripartire per l'ennesima volta. A dicembre si riprenderà dal quarto infortunio ai legamenti e sarà pienamente disponibile: ci pensa il Chievo, in vista di una probabile partenza di Inglese verso Napoli, ma ci sono anche estimatori in Spagna, soprattutto Las Palmas e Alaves. Lo riporta Gazzamercato.

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