Amatucci incanta in Spagna: tifosi impazziti per lui e grandissime prestazioni. Si è preso il Las Palmas

Come ogni anno ci sono tanti giovani della Fiorentina girati in prestito nei vari campionati con l'obbiettivo di crescere e aumentare il proprio valore. Oltre ai vari Rubino, Bianco e Caprini c'è chi...

Come ogni anno ci sono tanti giovani della Fiorentina girati in prestito nei vari campionati con l'obbiettivo di crescere e aumentare il proprio valore. Oltre ai vari Rubino, Bianco e Caprini c'è chi più di tutti si è già imposto con personalità nella sua nuova squadra. Si tratta di Amatucci, che dopo un anno da protagonista alla Salernitana, ha fatto una scelta coraggiosa, è andato alle Canarie a giocarsi la Serie B Spagnola. Una scelta che sta già ripagando i dividendi.

Amatucci infatti proprio come fatto a Salerno si è subito preso in mano la cabina di regia della squadra. Fin qui 4 partite, sempre titolare, sostituito solo una volta all'ottantesimo. A Gran Canaria i tifosi sono già impazziti per lui, tantissimi commenti sui social in suo favore. Ed in molti si chiedono: "Cosa ci fa un giocatore così in Serie B?"

Ma anche allo stadio i tifosi cantano già i cori per lui: "Amatucci hay que rico, mira che bien mueve al equipo" che tradotto significa più o meno "Amatucci che delizia, guarda come muove bene la squadra". Insomma un vero e proprio inizio da sogno per il regista viola.

Si fa presto a capire perché, i suoi dati e le sue prestazioni parlano per lui. Nelle ultime 2 partite ha toccato quasi 200 palloni perdendone appena 16, con 128 passaggi tentati e 120 riusciti, una precisione del 94%. Ma oltre alla precisione Amatucci colpisce per la grande visione di gioco e per le scelte distribuendo sempre sapientemente il pallone. Insomma Amatucci è centrale in un Las Palmas che dopo 5 giornate è a 8 punti e che sogna già il ritorno in Liga