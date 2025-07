Amatucci si presenta al Las Palmas: “In Spagna i giovani hanno più possibilità di emergere”

È stato il giorno della presentazione di Lorenzo Amatucci con la maglia del Las Palmas. Queste le parole del centrocampista classe 2004 della Fiorentina che giocherà in Spagna in prestito nel corso della prossima stagione:

“Qui in Spagna i giovani hanno più possibilità di emergere perché c’è meno timore nel dar loro spazio. È un’opportunità anche per me, e ho notato che ragazzi della mia età rappresentano un valore aggiunto per le squadre”.

Come pensa di potersi affermare in Spagna?

“Personalmente posso contribuire con equilibrio, intensità e controllo dei tempi di gioco. Sono davvero contento di aver disputato la mia prima amichevole stagionale. Non giocavo da mesi e, nonostante abbia svolto solo due allenamenti, credo sia andata piuttosto bene”.

Ci spiega i motivi della sua scelta?

“Ci sono due ragioni principali che mi hanno portato a scegliere il Las Palmas. Da bambino ho sempre desiderato giocare in Spagna. Inoltre, per un centrocampista, il calcio spagnolo è il contesto ideale per crescere: il gioco passa dal centrocampo. Las Palmas ha una storia ricca e importante. Ho parlato con una persona che ha militato in questa squadra e mi ha raccontato quanto si viva bene sull’isola, della passione dei tifosi e dell’organizzazione del club”. Lo riporta Firenze Viola.