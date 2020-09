Boateng ancora senza una sistemazione. E’ stato offerto allo Spezia, no dei liguri

Come riportato dal quotidiano “La Nazione” e da “Cittadellaspezia.com“, Kevin-Prince Boateng è stato offerto allo Spezia Calcio. I discorsi sono nati durante le trattative per portare Agudelo e Saponara nel club ligure ma il suo elevato ingaggio (intorno al milione di euro) non ha reso possibile uno sviluppo più approfondito della trattativa.

Risulta ancora incerto il futuro di Boateng, ormai esubero per la Fiorentina, in quanto risulta difficile trovare una sistemazione per l’espansività del suo ingaggio. Giorni fa abbiamo parlato di un interessamento del Las Palmas, in Spagna, ma le parole del patron del club hanno subito riportato i tifosi spagnoli con i piedi per terra: “Non possiamo permettercelo”.