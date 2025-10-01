In Spagna sono tutti pazzi di Amatucci. L'ex centrocampista viola sta brillando al Las Palmas

L'ex centrocampista della Fiorentina, Lorenzo Amatucci, sta sorprendendo tutti alle Canarie con le sue qualità in campo e fuori

La Fiorentina lo ha mandato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per crescere, ma a Las Palmas Lorenzo Amatucci si sta prendendo la scena. Sei presenze in Liga2, ad eccezione della sfida col Burgos, e già la sensazione di trovarsi di fronte a un regista capace di incidere da subito.

Dalle Canarie arrivano parole d’elogio che raccontano meglio di ogni statistica l’impatto del classe 2004. El Nuevo Insular, uno dei portali locali più seguiti, ha commentato così il suo rendimento:

“È impossibile non innamorarsi di lui, di un giocatore in prestito. Il ragazzo fa un’altra prestazione eccezionale e, subito dopo, esce per parlare ai media del club in uno spagnolo perfetto. Saluta la telecamera, sorride e ringrazia i tifosi”.