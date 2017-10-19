Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese

Giuseppe Rossi, grande giocatore che ha incantato il mondo e che ha avuto una brusca frenata alla sua carriera causa 4 gravi infortuni è pronto a tornare. Infatti il giocatore sarà perfettamente rista...

Giuseppe Rossi, grande giocatore che ha incantato il mondo e che ha avuto una brusca frenata alla sua carriera causa 4 gravi infortuni è pronto a tornare. Infatti il giocatore sarà perfettamente ristabilito dal suo ultimo recente infortunio ad inizio dicembre.

Per la seconda punta italo-americana si registrano parecchi interessi stranieri. Dalla MLS che sarebbe pronta ad abbracciarlo nella sua seconda casa si registrano numerosi voci. Ma gli interessi esteri più importanti sono quelli di Alaves e Las Palmas, visto il sempre ottimo feeling del giocatore col campionato spagnolo.

Tuttavia, la destinazione maggiormente gradita al giocatore è il campionato italiano. Il Chievo sarebbe pronto a fare davvero sul serio per il giocatore. La quasi certa partenza di Inglese direzione Napoli costringerebbe il club Clivense a trovare nuove soluzioni. La più gettonata è quella Petito visto lo scarso costo dell'operazione e l'enorme potenziale del giocatore.