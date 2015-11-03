Notizie Mls Fiorentina

"Chiesa? sono rientrati persino Immobile e Bernardeschi ma lui no, lo vedo adatto per la MLS"
18 luglio 2025 22:43
Nessun processo contro Commisso in Usa. Il presidente sentito come testimone in una causa contro l'MLS
29 gennaio 2025 19:03
Commisso in tribunale per i tweet contro la MLS e USSF con account falsi: "Ho sbagliato, non è da me"
29 gennaio 2025 17:37
Niente MLS per Ikonè. I Chicago Fire acquistano Jonathan Bamba dal Celta Vigo interrompendo la trattativa per il francese
21 gennaio 2025 22:00
Il Benfica le tenta tutte per cedere Cabral, ma vuole recuperare i 20 milioni pagati alla Fiorentina
14 dicembre 2024 23:17
Oltre le sceneggiate social di Bernardeschi, poco altro. Il Toronto è un flop, penultimo in classifica
30 settembre 2022 22:30
Belotti esce dai radar della Fiorentina? Contratto in scadenza: il Toronto avvia i contatti
28 dicembre 2021 22:32
"La Fiorentina in America per osservare Pepi, attaccante classe 2003, concorrenza del Bayern"
28 ottobre 2021 17:58
Higuain è un flop anche in America, 1 solo gol in 6 partite con la maglia dell'Inter Miami
23 ottobre 2020 23:44
Dagli States, la Fiorentina vuole l'argentino Barco. Lui è lusingato: "Fiorentina grande opportunità"
21 giugno 2020 17:30
Commisso alza la voce anche negli USA: "MLS? Ci sono interessi che discriminano il calcio femminile"
13 marzo 2020 00:49
Pedullà, la Fiorentina vuole Busio, il talento classe 2002 americano, offerti 4 milioni. Concorrenza Inter e United
18 novembre 2019 16:49
"Si è parlato tanto della trattativa con la Fiorentina per Diego Rossi. Se lui volesse andare pronti ad accettare"
13 novembre 2019 17:24
Ibrahimovic criptico: "Ho un impegno coi L.A. Galaxy fino al 31 dicembre. Nel 2020..
18 ottobre 2019 14:22
Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese
19 ottobre 2017 12:45
Giovinco sulla Nazionale: "Non so più che fare per farmi convocare. Chi pensa che l'MLS sia facile si sbaglia..."
17 ottobre 2017 16:12
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