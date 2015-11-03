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Notizie Mls Fiorentina

"Chiesa? sono rientrati persino Immobile e Bernardeschi ma lui no, lo vedo adatto per la MLS"

18 luglio 2025 22:43

Nessun processo contro Commisso in Usa. Il presidente sentito come testimone in una causa contro l'MLS

29 gennaio 2025 19:03

Commisso in tribunale per i tweet contro la MLS e USSF con account falsi: "Ho sbagliato, non è da me"

29 gennaio 2025 17:37

Niente MLS per Ikonè. I Chicago Fire acquistano Jonathan Bamba dal Celta Vigo interrompendo la trattativa per il francese

21 gennaio 2025 22:00

Il Benfica le tenta tutte per cedere Cabral, ma vuole recuperare i 20 milioni pagati alla Fiorentina

14 dicembre 2024 23:17

Oltre le sceneggiate social di Bernardeschi, poco altro. Il Toronto è un flop, penultimo in classifica

30 settembre 2022 22:30

Belotti esce dai radar della Fiorentina? Contratto in scadenza: il Toronto avvia i contatti

28 dicembre 2021 22:32

"La Fiorentina in America per osservare Pepi, attaccante classe 2003, concorrenza del Bayern"

28 ottobre 2021 17:58

Higuain è un flop anche in America, 1 solo gol in 6 partite con la maglia dell'Inter Miami

23 ottobre 2020 23:44

Dagli States, la Fiorentina vuole l'argentino Barco. Lui è lusingato: "Fiorentina grande opportunità"

21 giugno 2020 17:30

Commisso alza la voce anche negli USA: "MLS? Ci sono interessi che discriminano il calcio femminile"

13 marzo 2020 00:49

Pedullà, la Fiorentina vuole Busio, il talento classe 2002 americano, offerti 4 milioni. Concorrenza Inter e United

18 novembre 2019 16:49

"Si è parlato tanto della trattativa con la Fiorentina per Diego Rossi. Se lui volesse andare pronti ad accettare"

13 novembre 2019 17:24

Ibrahimovic criptico: "Ho un impegno coi L.A. Galaxy fino al 31 dicembre. Nel 2020..

18 ottobre 2019 14:22

Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese

19 ottobre 2017 12:45

Giovinco sulla Nazionale: "Non so più che fare per farmi convocare. Chi pensa che l'MLS sia facile si sbaglia..."

17 ottobre 2017 16:12

Gilardino: ''Chiudo la carriera in MLS, ma sono ancora giovane e voglio segnare tanto per il Montreal''

14 settembre 2017 11:06

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