Il Benfica le tenta tutte per cedere Cabral, ma vuole recuperare i 20 milioni pagati alla Fiorentina

L'ex viola bocciato già all'esordio lo scorso anno da Schmidt si trova ai margini anche con il nuovo tecnico Lage. La cessione pare certa

Arrivato nell'estate del 2023 dalla Fiorentina per 20 milioni di euro (4,5 più di quelli versati dai viola un anno e mezzo prima nelle casse del Basilea), Arthur Cabral è da tempo ai margini del Benfica. L'attaccante brasiliano era stato scartato dal tecnico Roger Schmidt, che aveva puntato su altri profili, e anche con il nuovo allenatore Bruno Lage le cose non sono cambiate.

Così, il club è al lavoro per perfezionare la sua cessione a gennaio, dopo aver tentato invano di sbarazzarsene in estate. All'attaccante aveva fatto un pensiero il Cruzeiro che però, di fronte alla richiesta di 20 milioni di euro (il Benfica non vuole perdere un euro rispetto alla cifra sborsata ai viola), aveva deciso di fare marcia indietro. Adesso la società di Lisbona - che ha già comunicato al giocatore l'intenzione di cederlo - punta al mercato americano e spera nell'Atlanta United, che ha offerto 15 milioni.

Ventisei anni, Arthur Cabral nella sua prima stagione in Portogallo ha raccolto 43 presenze in tutte le competizioni, segnando 11 reti e servendo 3 assist. In quella attuale sono 17, di cui solo tre da titolare (due in Taça de Portugal), con 4 gol e 1 assist e meno di 500 minuti giocati.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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