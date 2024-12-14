Probabili formazioni: Palladino col dubbio Gudmundsson, Italiano senza Orsolini punta su Dominguez

Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina (domenica ore 15.00, arbitra Fabbri, diretta tv DAZN)Le ultime da BolognaProblema terzini per Italiano che dopo la partita col Benfica rischia...

Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina (domenica ore 15.00, arbitra Fabbri, diretta tv DAZN)

Le ultime da Bologna

Problema terzini per Italiano che dopo la partita col Benfica rischia di perdere anche Posch. Il giocatore, che ha accusato un affaticamento, dovrebbe quindi riposare durante la partita contro la Fiorentina. Per sostituirlo Italiano deciderà se impiegare Holm, che ha giocato 90' in Champions, o De Silvestri. A sinistra invece recupera Lykogiannis, mentre Miranda è ancora out. A completare la linea difensiva ci saranno gli inamovibili Beukema e Lucumi, mentre a centrocampo tornerà la coppia Freuler-Pobega con Odgaard che dovrebbe riprendersi il posto a supporto del reparto offensivo. Davanti tornerà Santiago Castro, mentre sugli esterni ci saranno Ndoye con uno tra Karlsson e Dominguez. .

Le ultime da Firenze

Sfida al grande ex Italiano, con davanti la possibilità di record storico in caso di vittoria. Nel 4-2-3-1 di Palladino in porta De Gea e sulle corsie Dodo e Gosens, con al centro Comuzzo e Ranieri. In mezzo verso il recupero sia Cataldi che Adli, pronti a rientrare dal 1' anche Colpani e Beltran sulla trequarti completata da Sottil visto che Gudmundsson è ancora a caccia della miglior forma. Davanti Kean.

Bologna (4231): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Likogiannis; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

Fiorentina (4231): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Di Marzio annuncia: “La Fiorentina punta su Matic per la mediana, ma Conte lo vuole a Napoli”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-la-fiorentina-punta-su-matic-per-la-mediana-ma-conte-lo-vuole-a-napoli/280855/