Di Marzio annuncia: "La Fiorentina punta su Matic per la mediana, ma Conte lo vuole a Napoli"

Mancano ancora più di due settimane all'inizio del prossimo mercato invernale ma le squadre di Serie A stanno già cominciando a pensare ai possibili rinforzi. In questo senso Nemanja Matic potrebbe to...

Mancano ancora più di due settimane all'inizio del prossimo mercato invernale ma le squadre di Serie A stanno già cominciando a pensare ai possibili rinforzi. In questo senso Nemanja Matic potrebbe tornare in Italia: piace a Napoli e Fiorentina che sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo.

Fiorentina e Napoli stanno pensando di puntare su Matic per rinforzare il centrocampo. Il mediano serbo conosce già il campionato italiano grazie alla sua esperienza alla Roma ed è già stato allenato da Conte al Chelsea.

Il giocatore sta prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Serie A ma prima andrebbero trovate le condizioni per il trasferimento.

Il classe 1988 ha infatti un altro anno e mezzo di contratto con il Lione, squadra in cui si sta trovando bene e con cui sta trovando anche parecchio spazio. Per lui infatti già 15 presenze in stagione, 11 in Ligue 1 e 4 in Europa League.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Biraghi ancora fuori dai convocati, a Bologna non ci sarà. Assente anche Pongracic. La lista della Fiorentina

https://www.labaroviola.com/biraghi-ancora-fuori-dai-convocati-a-bologna-non-ci-sara-assente-anche-pongracic-la-lista-della-fiorentina/280851/