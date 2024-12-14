Biraghi ancora fuori dai convocati, a Bologna non ci sarà. Assente anche Pongracic. La lista della Fiorentina
La Fiorentina scenderà in campo domani contro il Bologna alle ore 15 allo stadio Dall'Ara. Raffaele Palladino ha convocato tutti i giocatori viola ad eccezione di Biraghi, ormai fuori dal progetto, e...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2024 18:15
La Fiorentina scenderà in campo domani contro il Bologna alle ore 15 allo stadio Dall'Ara. Raffaele Palladino ha convocato tutti i giocatori viola ad eccezione di Biraghi, ormai fuori dal progetto, e Pongracic, fuori per infortunio. La lista completa