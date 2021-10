“La Fiorentina in America per osservare Pepi, attaccante classe 2003, concorrenza del Bayern”

“La Fiorentina era ieri sera alla partita dell’FC Dallas per scovare l’attaccante dell’USMNT Ricardo Pepi, ha appreso MLSsoccer. La Fiorentina è tra i (tanti) club molto interessati a Pepi, tra cui Bayern, Wolfsburg, Ajax e non solo.” Questa è la notizia data dal giornalista Tom Bogert che si occupa di calcio americano. Ricardo Pepi è un calciatore statunitense di origine messicana, attaccante del FC Dallas, con cui ha segnato 13 gol in 23 partite in MLS, su di lui l’interesse della Fiorentina.

Fiorentina were at FC Dallas’ match last night to scout USMNT forward Ricardo Pepi, MLSsoccer has learned.

Fiorentina are among the (many) clubs very interested in Pepi, including Bayern, Wolfsburg, Ajax and more.

