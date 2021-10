Ferrara: “Callejon è un pensionato. Per la Fiorentina Italiano è il massimo perchè aziendalista”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara:

“Chi vede delle luci nella gara di ieri ha dei problemi, la Fiorentina non ha mai tirato. E non ha nemmeno reagito quando è andata sotto. Con Callejon si gioca sempre con uno in meno ma forse è una scelta societaria per trovare acquirenti a gennaio. Callejon è già in pensione da due anni. Sottil ha potenzialità, ma deve ancora crescere, arriva bene in area e poi si perde. Vlahovic è un giocatore di altra categoria in questa Fiorentina e concordo con quello che ha scritto Sconcerti (LINK A FINE ARTICOLO). A me dispiace che la Fiorentina non abbia chiuso per Berardi in estate, lui era pronto a firmare e c’è rimasto malissimo. Per loro Italiano è il massimo perchè è super aziendalista”.

