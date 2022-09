Oltre le sceneggiate social di Bernardeschi, poco altro. Il Toronto è un flop, penultimo in classifica

Tanto fumo, niente arrosto. Si può riassumere cosi il campionato del Toronto in MLS, la squadra canadese si è resa protagonista di una grande campagna acquisti in terra italiana con gli arrivi dalla serie A di Bernardeschi, Insigne e Criscito convinti a suon di grandi promesse e contratti ricchissimi, l’ex Fiorentina ha firmato un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione (con bonus ricchissimi annessi) mentre per Insigne l’ingaggio prevede quasi 9 milioni di euro a stagione per 3 anni. Criscito si è dovuto “accontentare” a 35 anni di un ingaggio di 3 milioni a stagione per due anni.

Ma oltre a questi contratti ricchissimi c’è stato poco altro per gli italiani in Canada, i risultati sono stati fallimentari e la classifica racconta di sconfitte a ripetizione ed obiettivi nè raggiunti nè tantomeno sfiorati. Il Toronto è penultimo in classifica a due partite dalla fine del campionato, due partite ormai inutili sotto tutti i punti di vista.

Vedendo i video e le sceneggiate social di Bernardeschi magari qualcuno si era immaginato un cammino vincente e meraviglioso ma non c’è stato tutto nulla di tutto questo, anzi si tratta di un vero e proprio fallimento tecnico. Solo il regolamento salva gli italiani dato che in MLS non sono previste le retrocessioni, e meno male. Altrimenti con quegli ingaggi sarebbe stata dura andare a giocare nella serie B canadese. Oltre l’umiliazione di aver fatto la scelta sbagliata, accontentando solo il portafoglio e mettendo da parte il calcio vero.

DALLA SPAGNA GETTANO OMBRE SUL FUTURO DI JOVIC ALLA FIORENTINA