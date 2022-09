Dalla Spagna: Jovic non convince, è già tempo di riflessioni per la Fiorentina. Futuro in bilico?

L’avventura di Luka Jovic alla Fiorentina stenta a decollare. Infatti, il centravanti serbo, dopo aver segnato alla prima contro la Cremonese, si è fermato come il pallone sul pallone del rigore da lui calciato contro i bianconeri. Da quel momento, Jovic è cascato in un declino, non solo dal punto di vista del gol, ma anche delle prestazioni. Tanto da incutere qualche perplessità alla società viola che – stando quanto riportano dalla Spagna – sta già riflettendo sul futuro del centravanti ex Real Madrid arrivato a Firenze poco più di due mesi fa.