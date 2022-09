Kouamé: “Ero inca**ato di non giocare. Volevo tornare a Firenze, Italiano mi può mettere dove vuole”

Intervistato sui canali Tik Tok della Fiorentina, Christian Kouamé, è tornato a parlare degli inizi della sua avventura in viola: “Nella prima stagione, mi dava fastidio non giocare e non dare il mio aiuto alla squadra. Però mi faceva piacere vedere Dusan crescere così tanto. Volevo andare a giocare per poi tornare e dare il mio contributo: è andata bene. L’anno scorso è cambiato tutto, ero un po’ incazzato per non giocare, ma il prestito ha svoltato. Ho subito chiarito le mie intenzioni al mister e gli ho dato disponibilità assoluta, già da Moena. Mi poteva mettere dove vuole, io ho lavorato per esserci”.

Poi il centravanti ha commentato anche i temi d’attualità della Fiorentina, come l’ultima vittoria contro l’Hellas Verona e il prossimo impegno contro l’Atalanta: “La vittoria col Verona è stato un grande stimolo per tutti. Adesso, personalmente, sto lavorando per dimostrare di meritare il posto. Atalanta? Sarà una gara molto dura, contro i primi in classifica. Dobbiamo cercare di affrontare la partita come abbiamo sempre fatto, da vera squadra.