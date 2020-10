Higuain è un flop anche in America, 1 solo gol in 6 partite con la maglia dell’Inter Miami

L’aria americana non ha dato effetti molto positivi, almeno per il momento, a Gonzalo Higuain. “Il Pipita”, infatti, lasciata la Juventus per la Major League, in USA sperava di avere una media realizzativa migliore, invece, l’argentino viaggia più o meno con quella che aveva a Torino nell’ultima stagione.

Per lui, in questo inizio di campionato, un gol in sei presenze, tra cui un rigore sbagliato e un’espulsione. Non è bastata anche la fascia di capitano che nelle ultime 4 giornate ha indossato. Per Higuain l’inizio di stagione è stato davvero sottotono. Lo riporta il sito di Alfredo Pedullà.

