Niente MLS per Ikonè. I Chicago Fire acquistano Jonathan Bamba dal Celta Vigo interrompendo la trattativa per il francese

Il mercato della Fiorentina stenta a decollare, tuttavia prima di acquistare c'è bisogno di vendere. Nella sessione di gennaio, poi, è sempre stato un grandissimo problema "piazzare" i gli esuberi, ce...

Il mercato della Fiorentina stenta a decollare, tuttavia prima di acquistare c'è bisogno di vendere. Nella sessione di gennaio, poi, è sempre stato un grandissimo problema "piazzare" i gli esuberi, ce lo insegna la storia. Nei giorni scorsi erano circolate con insistenza le voci di un'offerta dei Chicago Fire per l'ala destra della Fiorentina Jonathan Ikoné. Il calciatore francese sembra che abbia rifiutato l'offerta proveniente dagli USA e allora la squadra statunitense, che milita in MLS, ha voluto acquistare un altro giocatore. E' di qualche ora fa l'ufficialità dell'acquisto Jonathan Bamba, esterno destro dal Celta Vigo. Questo è un chiaro segno di come la formazione americana abbia interrotto la trattativa con il giocatore viola.

Queste le parole di benvenuto di mister Gregg Berhalter: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jonathan nei Chicago Fire. Ha militato in due dei principali campionati europei e ha svolto un ruolo fondamentale nella corsa al titolo della Ligue1 del Lille. La sua esperienza, il suo impegno e la sua capacità di sfondare le difese saranno una risorsa enorme mentre cerchiamo di costruire una squadra forte per la prossima stagione. Jonathan è un giocatore di talento che rispecchia i nostri valori e la nostra filosofia e siamo entusiasti di dargli il benvenuto a Chicago nel pieno della sua carriera".

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