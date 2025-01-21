Sabatini: "Per me Italiano è sottovalutato dai tempi del Trapani. Peccato per le tre finali perse. Merita una chance in una top"

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva dell'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, analizzando anche la sua parentesi a Firenze. Queste le sue parole: “Per me è sottoval...

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva dell'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, analizzando anche la sua parentesi a Firenze. Queste le sue parole: “Per me è sottovalutato dai tempi del Trapani, tuttavia calma a dire che Bologna e Fiorentina non sono due grandi squadre. Alla Fiorentina mi piaceva tanto, al di là delle tre finali perse. È chiaro che ha un grande difetto nell'interpretazione e nella gestione degli ultimi minuti di partita”.

"Spesso in panchina si agita un po' troppo. Dopo la vittoria contro la Fiorentina doveva essere un po' più contenuto e doveva evitare quell'esultanza. Merita una chance in una top squadra, perché grandi squadre sono già Bologna e Fiorentina".

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