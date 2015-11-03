Notizie Chicago Fire Fiorentina

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Niente MLS per Ikonè. I Chicago Fire acquistano Jonathan Bamba dal Celta Vigo interrompendo la trattativa per il francese

21 gennaio 2025 22:00

Ikoné dice no all'MLS, i Chicago Fire cambiano rotta. Romano: "Americani in chiusura per Bamba"

16 gennaio 2025 22:11

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