Ikoné dice no all'MLS, i Chicago Fire cambiano rotta. Romano: "Americani in chiusura per Bamba"

Ikoné frena sull’MLS: i Chicago Fire cambiano obiettivo e sono vicini a Jonathan Bamba

La Fiorentina è attiva non solo sul mercato in entrata, ma anche sul fronte delle cessioni. Tra i giocatori in bilico c’è Jonathan Ikoné, il cui futuro rimane incerto. L’esterno francese aveva attirato l’interesse di diversi club, tra cui i Chicago Fire della MLS, che avevano avanzato un’offerta concreta per portarlo negli Stati Uniti. Tuttavia, i dubbi del giocatore sulla destinazione hanno giocato un ruolo cruciale, spingendo il club americano a virare su un altro obiettivo. Come riportato da Fabrizio Romano, i Chicago Fire sono ora vicini a chiudere per Jonathan Bamba. L’accordo è ormai nelle fasi finali: restano solo gli ultimi dettagli, dopodiché il giocatore si sottoporrà alle visite mediche prima di unirsi alla squadra negli Stati Uniti.

Pedullà: “L’Empoli stamattina ci ha riprovato per Kouamé. Resta in piedi il discorso con il Torino”

https://www.labaroviola.com/pedulla-lempoli-stamattina-ci-ha-riprovato-per-kouame-resta-in-piedi-il-discorso-con-il-torino/284963/