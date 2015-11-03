Notizie Bamba Fiorentina

Ikoné dice no all'MLS, i Chicago Fire cambiano rotta. Romano: "Americani in chiusura per Bamba"
16 gennaio 2025 22:11
Dalla Francia, Bamba va in scadenza di contratto e la Fiorentina vuole prenderlo a parametro zero
06 maggio 2023 14:32
Retroscena Pedullà: "Bamba saltò alla Fiorentina nel 2018 per le commissioni. Adesso è in scadenza"
11 gennaio 2023 21:08
Con Cabral infortunato può accendersi il mercato, Sportitalia scrive: "Fiorentina vuole Bamba"
11 gennaio 2023 20:16
Dalla Francia, la Fiorentina vuole Bamba, esterno del Lille, costa 20 milioni. Concorrenza Atalanta
29 novembre 2022 22:35
La Fiorentina mette le mani su un altro giocatore del Saint-Etienne questa volta a costo zero
16 febbraio 2018 11:44
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