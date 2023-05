Dalla Francia, Bamba va in scadenza di contratto e la Fiorentina vuole prenderlo a parametro zero

Secondo quanto riportato da Footmercato, il portale del calciomercato francese, la Fiorentina vuole prendere Bamba, esterno classe 1996 del Lille che va in scadenza di contratto nel prossimo giugno e quindi può accasarsi a parametro zero con il club che preferisce. Il nome di Bamba era stato accostato alla Fiorentina già a gennaio e qualche anno fa (c’era Corvino come dirigente viola).

MILENKOVIC GIOCHERÀ, SI FERMA CABRAL