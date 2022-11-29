Dalla Francia, la Fiorentina vuole Bamba, esterno del Lille, costa 20 milioni. Concorrenza Atalanta

Esterno sinistro, ex compagno di squadra di Ikonè, Bamba è uno dei giocatori che la Fiorentina sta seguendo

Secondo quanto riportato da But Football Club, la Fiorentina sarebbe interessata a Jonathan Bamba, esterno francese di origini ivoriane classe 1996. Ma la società viola non sarebbe l'unica interessata a lui, la concorrenza è italiana ed è quella dell'Atalanta che cerca giocatori in grado di poter sostituire i partenti Boga e Malinovsky. Il costo del cartellino di Bamba è di 20 milioni di euro.

RETROSCENA BERARDI

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