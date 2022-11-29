Labaro Viola

Dalla Francia, la Fiorentina vuole Bamba, esterno del Lille, costa 20 milioni. Concorrenza Atalanta

Esterno sinistro, ex compagno di squadra di Ikonè, Bamba è uno dei giocatori che la Fiorentina sta seguendo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2022 22:35
Dalla Francia, la Fiorentina vuole Bamba, esterno del Lille, costa 20 milioni. Concorrenza Atalanta -
Calciomercato
Fiorentina
Atalanta
Lille
Bamba
Condividi

Dalla Francia, la Fiorentina vuole Bamba, esterno del Lille, costa 20 milioni. Concorrenza Atalanta

Secondo quanto riportato da But Football Club, la Fiorentina sarebbe interessata a Jonathan Bamba, esterno francese di origini ivoriane classe 1996. Ma la società viola non sarebbe l'unica interessata a lui, la concorrenza è italiana ed è quella dell'Atalanta che cerca giocatori in grado di poter sostituire i partenti Boga e Malinovsky. Il costo del cartellino di Bamba è di 20 milioni di euro.

RETROSCENA BERARDI

https://www.labaroviola.com/berardi-offerto-alla-fiorentina-per-30-milioni-societa-preferi-boateng-e-ribery-montella-ci-mise-del-suo/194232/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok