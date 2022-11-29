"Berardi offerto alla Fiorentina per 30 milioni, società preferì Boateng e Ribery, Montella ci mise del suo"

Interessante retroscena di mercato raccontato da Costantino Nicoletti riguardo Berardi e la Fiorentina nel 2019

Costantino Nicoletti, intermediario di mercato, ha parlato a Passione Fiorentina su Twitch, queste le sue parole:

"Parlammo di Berardi con Pradè quando lui arrivò a Firenze, eravamo in una struttura alberghiera a Piazzale Michelangelo, il suo procuratore l’offri alla Fiorentina per 30 milioni pagabili in 5 anni, stiamo parlando di 3 anni e mezzo fa, la risposta fu che avevano altri obiettivi. Poi arrivò Ribery e Boateng, ci mise del suo anche Montella in questa scelta. Se devo riconoscere un limite a Pradè è quello che asseconda molto l’allenatore come quel famoso gennaio con Paulo Sousa, c’erano tantissimi difensori offerti come per esempio Arbeloa del Real Madrid, la società diede carta bianca, fu Paulo Sousa a volere Benalouane e lui forzò anche il suo recupero, perdendolo."

LA JUVENTUS DEVE ANCORA 90 MILIONI ALLA FIORENTINA

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