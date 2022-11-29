La Fiorentina deve avere ancora 90 milioni dalla Juventus, Bucchioni rassicura: "I soldi arriveranno"

Enzo Bucchioni ha parlato di tutti i temi del giorno in casa Fiorentina, a cominciare dai guai in casa Juventus

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha parlato delle ultime vicende di casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

Sabiri non serve, e penso che l'allenatore l'abbia già fatto presente ai dirigenti, non lo stiamo demolendo ma non c'è nulla. Damsgaard è stato proposto, devi andare a lavorare su queste soluzioni, valeva dai 20 I 25 milioni, adesso è un qualcosa che serve perché è un esterno e ci sono in ballo gli infortuni di Sottil e Nico. Poi c'è il problema portiere, Gollini era venuto qui per fare il titolare, Cragno è un altro che se va via da Monza va via per fare il titolare, non c'è bisogno di concorrenza interna

i soldi di Vlahovic e Chiesa arriveranno alla Fiorentina (ancora 90 milioni di euro ndr), qui non si tratta di problemi di natura economica ma si parli di reati amministrativi, adesso ci sono due manager che ripuliranno i conti e quelli che saranno i sospesi di pagamento arriveranno normalmente. Dietro la Juventus c'è una proprietà che i bilanci li ripiana, un conto sono gli illeciti su plusvalenze e bilanci, un conto è non avere soldi. Exor non ha problemi di soldi

Serve un attaccante che faccia gol, uno che abbia il senso del gol, la capacità di essere lucido di mettere il pallone al posto giusto, Jovic fa fatica a liberarsi, la possibilità di tornare ad essere un giocatore. Sono talmente disperato in questo momento che farei lo scambio per 6 mesi tra Nzola e Cabral, per tamponare questa situazione, anche se delle valutazioni su Cabral vanno fatte a giugno. Se ci fosse stato Arnautovic avrebbe fatto gli stessi gol di Vlahovic lo scorso anno

L'Empoli ha due giocatori in rampa di lancio come Vicario e Parisi, alla Fiorentina potevano venire un anno fa, adesso questi giocatori vogliono giocare la Champions League, c'è bisogno di crescita per ambire adesso a giocatori cosi

L'operazione Vlahovic andava fatta, altrimenti avresti perso i soldi, ma ora possiamo dirlo, l'acquisto di Cabral è stato un errore, qualche operazione è stata sbagliata. Con Amrabat c'è la scadenza nel 2024 con opzione per il 2025. L'operazione Vlahovic andava fatta, altrimenti avresti perso i soldi, ma ora possiamo dirlo, l'acquisto di Cabral è stato un errore, qualche operazione è stata sbagliata. Con Amrabat c'è la scadenza nel 2024 con opzione per il 2025. Probabilmente Corvino quando ha preso Vlahovic gli ha promesso che dopo la Fiorentina ci sarebbe andato alla Juventus"

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU DUE GIOVANI STRANIERI

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-sta-valutando-il-trequartista-del-genk-e-un-giovane-terzino-sinistro-del-bayern-monaco/194199/