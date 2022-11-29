"La Fiorentina sta valutando il trequartista del Genk e un giovane terzino sinistro del Bayern Monaco"

Costantino Nicoletti, nel corso della sua diretta con il canale Twitch di Passione Fiorentina, ha parlato anche di mercato viola

Nel corso della diretta su Twitch di Passione Fiorentina, l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato di alcuni retroscena di mercato sulla società viola, le sue parole:

"Sicuramente a gennaio verrà preso un difensore, ci saranno delle situazioni imbarazzanti da risolvere come quella di Benassi, 2 milioni per un giocatore che sta sul divano, hai commesso l’errore Rosati con il rinnovo di contratto per poi toglierlo dalla rosa per problemi di lista e fargli fare il preparatore. Di sicuro un difensore centrale, se non hai obiettivi precisi il mondiale ti può portare delle sorprese, poi serve un attaccante da 15 reti, puoi fare forza con la tua forza economica, devi fare un’impresa folle come ha fatto la Juventus. So che stanno valutando un trequartista giovane che gioca nel Genk, e un terzino sinistro giovane del Bayern Monaco. Meglio un giovane che un giocatore da rilanciare, condivido questa linea e questa ricerca"

L'INTERVENTO COMPLETO DI COSTANTINO NICOLETTI A PASSIONE FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/nicoletti-rivela-giuntoli-si-era-offerto-alla-fiorentina-barone-disse-no-societa-in-vendita-da-marzo/194122/