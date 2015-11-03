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Notizie Nicoletti Fiorentina

Nicoletti: “Incredibile come Sarri non sia venuto a Firenze perché voleva parlare con il presidente”

30 aprile 2026 18:59

Nicoletti s'interroga: "Abbiamo dato 3,5 milioni a Pioli e ora pensate che non potremmo darne 5 a Guardiola per venire"

25 aprile 2026 14:58

Sentite Nicoletti: "La Fiorentina dovrebbe andare da Guardiola e cercare di convincerlo a venire a Firenze"

23 aprile 2026 14:29

Nicoletti: “Il grande rimpianto è stato il goal del 3-0. Fiorentina è una squadra scorbutica”

16 aprile 2026 15:02

Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"

11 aprile 2026 15:11

Nicoletti: "Ferrari e Paratici smentiscono la cessione, ma tutti sanno che già Barone trattò per vendere"

09 aprile 2026 14:27

Nicoletti: "In Europa non puoi sottovalutare nessuno. Kean? Può essere il sacrificio per il futuro"

19 marzo 2026 15:12

Nicoletti: “Grosso sarà la prima scelta della Fiorentina, Maresca? Perché no. Un pareggio con la Cremonese non è un dramma”

13 marzo 2026 15:56

Nicoletti duro: "Comuzzo è involuto, è un difensore imbarazzante adesso e non può giocare"

05 marzo 2026 14:22

Nicoletti: “Con il carro armato di Paratici parte la svolta della Fiorentina, ora Vanoli può essere confermato”

26 febbraio 2026 15:17

Nicoletti: "Firenze è rassegnata, sembra che vincere dia fastidio. Torniamo a fare i tifosi e riempiamo il Franchi"

21 febbraio 2026 14:25

Nicoletti: "Paratici arriva a Firenze dopo 7 anni di nulla cosmico, lo consigliavo da tempo alla Fiorentina"

07 febbraio 2026 14:42

Nicoletti duro: "Kean aveva comportamenti inadeguati già l'anno scorso, ma i gol mascheravano tutto"

26 gennaio 2026 15:42

Nicoletti duro: "Sohm un pacco strapagato, Nicolussi Caviglia non è all'altezza della Fiorentina"

08 gennaio 2026 15:17

Nicoletti: "Paratici vuole inserire una via d'uscita a giugno, temporeggia perché è titubante sul progetto"

29 dicembre 2025 14:08

Nicoletti dubbioso su Ranieri: “Ha le stimmate per essere il capitano della nostra Fiorentina?”

20 novembre 2025 15:24

Nicoletti: "Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina"

13 novembre 2025 13:37

Nicoletti: “Cosa dovrebbero dire i tifosi dopo sette anni di Commisso? Celebrati settimi e ottavi posti”

08 novembre 2025 15:26

Nicoletti: "Il signor Ferrari sa che fanno i cori sulla B ai tifosi della Fiorentina?"

06 novembre 2025 13:50

Nicoletti: "Non sono convinto che Pradé si sia dimesso di testa sua, è una scossa per l'ambiente"

01 novembre 2025 14:37

Nicoletti avverte: "Inter-Fiorentina è un bivio: se perdi, giovedì mattina deve arrivare subito De Rossi"

28 ottobre 2025 19:23

Nicoletti: "Bilancio di Pioli negativo ma i big sono rimasti con voglia? Qualcosa non sta funzionando"

29 settembre 2025 21:54

Nicoletti: “Commisso vuole un grande piazzamento ma la Fiorentina è stata schiava delle cessioni sul mercato”

06 settembre 2025 17:13

Sentite Nicoletti: "Otto giocatori avrebbero chiesto la cessione se fosse rimasto Palladino. Gud non sarebbe stato riscattato"

29 luglio 2025 11:35

Nicoletti: "Kean seconda scelta dell'Al Hilal. La Fiorentina cerca un play forte, il nome è top secret"

11 luglio 2025 16:41

"Kean non è in vendita, la società vuole far sul serio, ha alzato il monte ingaggi"

22 giugno 2025 00:09

Nicoletti: “Tra Lazio e Fiorentina Sarri sceglierebbe Firenze, si è preso 48 ore per rispondere a Lotito"

29 maggio 2025 23:42

"Italiano pur di andar via si è 'accontentato' del Bologna, Palladino scelta improvvisata, serve Pioli"

17 maggio 2025 22:49

"A Firenze da 6 anni si vive di improvvisazione, paragone con i Della Valle è impietoso per Commisso"

10 maggio 2025 23:55

Nicoletti rivela: "Fiorentina bloccata 40 minuti nell'aereo a Istanbul perchè mancava un documento"

02 dicembre 2022 14:41

"La Fiorentina sta valutando il trequartista del Genk e un giovane terzino sinistro del Bayern Monaco"

29 novembre 2022 14:39

Nicoletti: "Pradè non lavora, fa tutto Barone. Fiorentina gestita come una società di dilettanti"

29 novembre 2022 13:25

Nicoletti rivela: "Giuntoli si era offerto alla Fiorentina, Barone disse no. Società in vendita da marzo"

29 novembre 2022 07:00

Nicoletti: "Vlahovic? I top player cercano palcoscenici importanti. Commisso ha sbagliato la tempistica"

06 ottobre 2021 09:03

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