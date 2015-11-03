Notizie Nicoletti Fiorentina

Nicoletti: “Incredibile come Sarri non sia venuto a Firenze perché voleva parlare con il presidente”
30 aprile 2026 18:59
Nicoletti s'interroga: "Abbiamo dato 3,5 milioni a Pioli e ora pensate che non potremmo darne 5 a Guardiola per venire"
25 aprile 2026 14:58
Sentite Nicoletti: "La Fiorentina dovrebbe andare da Guardiola e cercare di convincerlo a venire a Firenze"
23 aprile 2026 14:29
Nicoletti: “Il grande rimpianto è stato il goal del 3-0. Fiorentina è una squadra scorbutica”
16 aprile 2026 15:02
Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"
11 aprile 2026 15:11
Nicoletti: "Ferrari e Paratici smentiscono la cessione, ma tutti sanno che già Barone trattò per vendere"
09 aprile 2026 14:27
Nicoletti: "In Europa non puoi sottovalutare nessuno. Kean? Può essere il sacrificio per il futuro"
19 marzo 2026 15:12
Nicoletti: “Grosso sarà la prima scelta della Fiorentina, Maresca? Perché no. Un pareggio con la Cremonese non è un dramma”
13 marzo 2026 15:56
Nicoletti duro: "Comuzzo è involuto, è un difensore imbarazzante adesso e non può giocare"
05 marzo 2026 14:22
Nicoletti: “Con il carro armato di Paratici parte la svolta della Fiorentina, ora Vanoli può essere confermato”
26 febbraio 2026 15:17
Nicoletti: "Firenze è rassegnata, sembra che vincere dia fastidio. Torniamo a fare i tifosi e riempiamo il Franchi"
21 febbraio 2026 14:25
Nicoletti: "Paratici arriva a Firenze dopo 7 anni di nulla cosmico, lo consigliavo da tempo alla Fiorentina"
07 febbraio 2026 14:42
Nicoletti duro: "Kean aveva comportamenti inadeguati già l'anno scorso, ma i gol mascheravano tutto"
26 gennaio 2026 15:42
Nicoletti duro: "Sohm un pacco strapagato, Nicolussi Caviglia non è all'altezza della Fiorentina"
08 gennaio 2026 15:17
Nicoletti: "Paratici vuole inserire una via d'uscita a giugno, temporeggia perché è titubante sul progetto"
29 dicembre 2025 14:08
Nicoletti dubbioso su Ranieri: “Ha le stimmate per essere il capitano della nostra Fiorentina?”
20 novembre 2025 15:24
Nicoletti: "Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina"
13 novembre 2025 13:37
Nicoletti: “Cosa dovrebbero dire i tifosi dopo sette anni di Commisso? Celebrati settimi e ottavi posti”
08 novembre 2025 15:26
Nicoletti: "Il signor Ferrari sa che fanno i cori sulla B ai tifosi della Fiorentina?"
06 novembre 2025 13:50
Nicoletti: "Non sono convinto che Pradé si sia dimesso di testa sua, è una scossa per l'ambiente"
01 novembre 2025 14:37
Nicoletti avverte: "Inter-Fiorentina è un bivio: se perdi, giovedì mattina deve arrivare subito De Rossi"
28 ottobre 2025 19:23
Nicoletti: "Bilancio di Pioli negativo ma i big sono rimasti con voglia? Qualcosa non sta funzionando"
29 settembre 2025 21:54
Nicoletti: “Commisso vuole un grande piazzamento ma la Fiorentina è stata schiava delle cessioni sul mercato”
06 settembre 2025 17:13
Sentite Nicoletti: "Otto giocatori avrebbero chiesto la cessione se fosse rimasto Palladino. Gud non sarebbe stato riscattato"
29 luglio 2025 11:35
Nicoletti: "Kean seconda scelta dell'Al Hilal. La Fiorentina cerca un play forte, il nome è top secret"
11 luglio 2025 16:41
"Kean non è in vendita, la società vuole far sul serio, ha alzato il monte ingaggi"
22 giugno 2025 00:09
Nicoletti: “Tra Lazio e Fiorentina Sarri sceglierebbe Firenze, si è preso 48 ore per rispondere a Lotito"
29 maggio 2025 23:42
"Italiano pur di andar via si è 'accontentato' del Bologna, Palladino scelta improvvisata, serve Pioli"
17 maggio 2025 22:49
"A Firenze da 6 anni si vive di improvvisazione, paragone con i Della Valle è impietoso per Commisso"
10 maggio 2025 23:55
Nicoletti rivela: "Fiorentina bloccata 40 minuti nell'aereo a Istanbul perchè mancava un documento"
02 dicembre 2022 14:41
"La Fiorentina sta valutando il trequartista del Genk e un giovane terzino sinistro del Bayern Monaco"
29 novembre 2022 14:39
Nicoletti: "Pradè non lavora, fa tutto Barone. Fiorentina gestita come una società di dilettanti"
29 novembre 2022 13:25
Nicoletti rivela: "Giuntoli si era offerto alla Fiorentina, Barone disse no. Società in vendita da marzo"
29 novembre 2022 07:00
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