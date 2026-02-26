26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:36

Nicoletti: “Con il carro armato di Paratici parte la svolta della Fiorentina, ora Vanoli può essere confermato”

Redazione

26 Febbraio · 15:17

Le dichiarazioni di Costantino Nicoletti sul momento di forma che sta attraversando la Fiorentina di Paolo Vanoli

L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti è intervenuto a Lady Radio: Paratici parcheggerà il carro armato, si metterà il caschetto e inizierà a lavorare con la ruspa. Appena arrivato il nuovo dirigente viola ha evidenziato come i risultati in campo sia il riflesso di ciò che accade intorno alla squadra, di una struttura modernamente organizzata, del coinvolgimento dei tifosi”.

Su Vanoli: “Potrebbe anche rimanere, perché ha alle spalle una struttura dirigenziale che gli allenatori di prima non avevano, Italiano e Palladino non hanno mai avuto sostegno nel loro percorso di crescita alla Fiorentina… poi sono andati in società con dirigenti di spessore hanno già ottenuto risultati”.

Aggiunge: “La Conference League fino alla semifinale non crea grossi entusiasmi, in una gara come questa avrei invitato i viola club con cui ci sono stati attriti. La Fiorentina ha vinto 3-0 in trasferta ed il risultato la dovrebbe proteggere, ma non scordiamo vari ritorni in sofferenza dopo che all’andata si era vinto largamente una gara che non era assolutamente scontata, per vari fattori”.

Conclude con un commento su Rugani: Rugani? Mi puzza tanto di Benalouane di qualche anno fa”.

